В Москве закончились съемки комедийного детектива «Я призрак». Главные роли в фильме исполнили Гарик Харламов и Денис Власенко. Также в ленте снимались Анна Михалкова, Александр Робак, Андрей Федорцов, Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко и другие.
Персонаж Гарика Харламова — Паша по прозвищу «Ветерок» — настоящий гений афер. Он организовал финансовую пирамиду, в которую попали и обычные люди, и крупные бизнесмены, и даже криминальные авторитеты. Когда Ветерок уже собрался улететь на Бали с нечестно нажитыми деньгами, его планы рушатся: кто-то берет его на мушку снайперской винтовки.
Расследовать убийство Ветерка поручают молодому оперу Леше Болдыреву (Денис Власенко). По иронии судьбы Леша и сам пострадал от мошенника — он вложил последние сбережения в ту самую пирамиду, чтобы вылечить тяжело больную бабушку. Но самое странное происходит позже: перед полицейским внезапно появляется призрак Паши, который в ярости от того, что его убили. Как выясняется, на «тот свет» его не пускают, пока он не искупит земную вину. Вернувшись в виде привидения, Ветерок обретает мистические способности и начинает помогать Леше расследовать собственное убийство.
Автор сценария и режиссер Эмиль Никогосян обещает, что в фильме будет и детектив, и юмор, и экшн с веселыми перестрелками, а также романтическая комедия.
«Самые очевидные вещи порой оборачиваются совсем не тем, чем кажутся — особенно когда речь заходит о дружбе, об отношениях, о том, как мы на самом деле слышим друг друга, — говорит Денис Власенко. — И именно таким этот мир увидел мой герой Леша. Он настоящий профессионал и перфекционист, но ему, как и многим из нас, иногда не хватает уверенности. И мне, наверное, тоже. В этом наше сходство: в желании просто делать то, что любишь, не оглядываясь на чужие сомнения».
Производством картины занимается кинокомпания 1−2−3 Production совместно с телеканалом ТНТ при поддержке Фонда кино. Дата премьеры пока не раскрывается.