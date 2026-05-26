Харламов, Михалкова и Робак появятся в комедии «Я призрак»: кадры со съемок

Завершились съемки комедийного детектива «Я призрак» со звездным актерским составом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Гарик Харламов на съемках фильма «Я призрак»
Гарик Харламов на съемках фильма «Я призрак»

В Москве закончились съемки комедийного детектива «Я призрак». Главные роли в фильме исполнили Гарик Харламов и Денис Власенко. Также в ленте снимались Анна Михалкова, Александр Робак, Андрей Федорцов, Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко и другие.

Персонаж Гарика Харламова — Паша по прозвищу «Ветерок» — настоящий гений афер. Он организовал финансовую пирамиду, в которую попали и обычные люди, и крупные бизнесмены, и даже криминальные авторитеты. Когда Ветерок уже собрался улететь на Бали с нечестно нажитыми деньгами, его планы рушатся: кто-то берет его на мушку снайперской винтовки.

Кадр из фильма «Я призрак»

Расследовать убийство Ветерка поручают молодому оперу Леше Болдыреву (Денис Власенко). По иронии судьбы Леша и сам пострадал от мошенника — он вложил последние сбережения в ту самую пирамиду, чтобы вылечить тяжело больную бабушку. Но самое странное происходит позже: перед полицейским внезапно появляется призрак Паши, который в ярости от того, что его убили. Как выясняется, на «тот свет» его не пускают, пока он не искупит земную вину. Вернувшись в виде привидения, Ветерок обретает мистические способности и начинает помогать Леше расследовать собственное убийство.

Кадр из фильма «Я призрак»

Автор сценария и режиссер Эмиль Никогосян обещает, что в фильме будет и детектив, и юмор, и экшн с веселыми перестрелками, а также романтическая комедия.

Кадр из фильма «Я призрак»

«Самые очевидные вещи порой оборачиваются совсем не тем, чем кажутся — особенно когда речь заходит о дружбе, об отношениях, о том, как мы на самом деле слышим друг друга, — говорит Денис Власенко. — И именно таким этот мир увидел мой герой Леша. Он настоящий профессионал и перфекционист, но ему, как и многим из нас, иногда не хватает уверенности. И мне, наверное, тоже. В этом наше сходство: в желании просто делать то, что любишь, не оглядываясь на чужие сомнения».

Кадр из фильма «Я призрак»

Производством картины занимается кинокомпания 1−2−3 Production совместно с телеканалом ТНТ при поддержке Фонда кино. Дата премьеры пока не раскрывается.