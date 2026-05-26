Популярный актер Глеб Калюжный демобилизовался 26 мая. Артист завершил срочную службу в Семеновском полку в Москве в звании младшего сержанта. Об этом сообщает корреспондент Кино Mail.
Звезду кино с букетом ромашек встретили мама и сестра, а также коллеги и поклонники.
«Удивлен всех вас видеть! Очень рад! Спасибо, что встретили! Мне очень приятно.», — признался актер.
Напомним, Глеб Калюжный отправился на срочную службу в армию 27 мая 2025 года. Позднее стало известно, что артист служит в элитном Семеновском полку в Москве.
Ранее Калюжный назвал службу в армии важным этапом в жизни молодых людей.