Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев заявил о намерении побороться за место в Государственной Думе Федерального Собрания IX созыва. Эту информацию он подтвердил в беседе с «Пятым каналом».
Сейчас актер принимает участие в процедуре предварительного голосования. Она продлится до 31 мая. Основные выборы запланированы на сентябрь. Дюжев пока не спешит раскрывать подробности своей предвыборной программы, однако подчеркивает: его ключевая задача — «улучшить нашу жизнь».
Артист уверен, что депутатский мандат не помешает его карьере в кино. Он планирует активно заниматься общественной деятельностью, а не отсиживаться в кабинете.
«Я хочу заниматься своим делом, к которому, вероятно, шел какое-то время. Сейчас у меня нет диплома высшей политической школы, но я надеюсь получить его в ближайшем будущем», — добавил Дюжев.