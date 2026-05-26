Оливер Стоун возвращается в большое кино. Американский режиссер приступил к работе над своим первым за последние 10 лет полнометражным игровым проектом. Как сообщает болгарская газета «24 часа», речь идет о фильме «Белая ложь».
79-летний постановщик уже прибыл в столицу Болгарии Софию, где пробудет до конца недели. Этот город стал ключевой точкой в международном съемочном графике. Кроме того, съемки пройдут в Риме и Бангкоке.
Сюжет картины строится вокруг повествования от лица трех разных поколений. Главную роль в фильме исполнил Джош Хартнетт, известный зрителям по «Оппенгеймеру» и «Факультету».
Последний на данный момент художественный фильм Стоуна вышел в 2016 году. Это был байопик «Сноуден», рассказывающий историю бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который раскрыл существование программ тотальной слежки за миллионами людей.