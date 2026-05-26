Александр Калягин работает над новой книгой о жизни и творчестве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новая книга художественного руководителя Московского театра Et Cetera народного артиста РСФСР Александра Калягина выйдет за рамки традиционных мемуаров. В ней он расскажет о своих жизни и творчестве, заявил мастер в интервью ТАСС.
«Пишу сейчас книгу о мастерстве, о своей жизни. Не знаю, какой она будет в итоге, но попробую отойти от традиционных мемуаров — папа, мама, жена, дети. Все, кому интересно, и так знают, что я много лет счастливо живу с Женюрой Глушенко, что у меня дочка Ксанюра, сын Денис, внуки Анюта и Матюша», — сказал Калягин.
Народный артист добавил, что в конце книги намерен сделать QR-код, чтобы каждый читатель мог поднести гаджет и послушать, как он читал Николая Гоголя, Франсуа Рабле, Андрея Платонова и Александра Пушкина для «Золотого фонда радио». «Людям, — подытоживает Калягин, — наверное, будет интересен мой живой голос. Одно время я ведь вел авторскую программу “Отзвуки театра” на Радио России».