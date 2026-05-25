«Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем разочаровал сборами

Фильм «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем («Гладиатор II») возглавил мировой прокат, но сборы его оказались разочаровывающе низкими. Картина собрала самую меньшую кассу за первый уик-энд среди всех полнометражных фильмов по вселенной «Звездных войн» c тех пор, как Disney приобрел франшизу, сообщил The Guardian.
За выходные в США лента собрала $102 млн, а мировые сборы составили $165 млн. Несмотря на первое место в прокате, этот результат не смог побить даже цифру сборов на старте фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», который в 2018 году назвали провалом франшизы. Тогда новинка В первый уик-энд «Соло» собрал $171 млн по всему миру — больше, чем «Мандалорец» и Грогу", собравшие $165 млн.
Фильм «Соло» собрал $392,9 млн в мировом прокате, но считается первым провалом «Звездных войн» из-за своего огромного бюджета в $275 млн. «Мандалорец и Грогу», по сравнению с ним, возможно, еще имеют шансы на успех при гораздо более скромном бюджете в $165 млн. Но старт оказался слабее в первые выходные по сравнению с другими фильмами Disney по вселенной «Звездных войн», включая спин-офф «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 2016 года.
Аналитики отмечают, что новые сборы подтверждают усталость зрителей от «Звездных войн» на большом экране. «Мандалорец и Грогу» стал первым фильмом франшизы в кинотеатрах после выхода «Скайуокер. Восход» в 2019 году. После этого Disney временно поставила кинофильмы по вселенной на паузу, сосредоточившись на сериалах для Disney+. Режиссером фильма про Мандалорца и Грогу стал Джон Фавро («Железный человек», «Ковбои против пришельцев», сериал «Мандалорец»). Премьера полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» состоялась 20 мая 2026 года, в российских кинотеатрах официального релиза не будет.