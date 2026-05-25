«Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем разочаровал сборами

Аналитики отмечают, что новые сборы подтверждают усталость зрителей от «Звездных войн» на большом экране. «Мандалорец и Грогу» стал первым фильмом франшизы в кинотеатрах после выхода «Скайуокер. Восход» в 2019 году. После этого Disney временно поставила кинофильмы по вселенной на паузу, сосредоточившись на сериалах для Disney+. Режиссером фильма про Мандалорца и Грогу стал Джон Фавро («Железный человек», «Ковбои против пришельцев», сериал «Мандалорец»). Премьера полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» состоялась 20 мая 2026 года, в российских кинотеатрах официального релиза не будет.