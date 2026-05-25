Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Кот объяснил, почему ему легко играть злодеев

Артист Анатолий Кот отметил, что неоднократно играл отрицательных персонажей.
Анатолий Кот на премьере сериала «На льду», фото: пресс-служба
Анатолий Кот на премьере сериала «На льду», фото: пресс-служба

Актер Анатолий Кот рассказал в эфире Первого канала, что без особых сложностей перевоплощается в отрицательных персонажей на экране. По словам артиста, подобные роли являются частью его профессии, поэтому работа над такими образами дается ему естественно, пишет 1tv.ru.

«Мне несложно. У меня получается. Это моя работа», — заявил он.

Кот отметил, что за карьеру ему уже не раз приходилось играть героев с тяжелым характером и неоднозначной репутацией. Он также подчеркнул, что одним из наиболее жестких и грубых персонажей стал его герой в фильме «Потерянная жизнь».

Артист добавил, что опыт исполнения подобных ролей помогает ему глубже раскрывать характеры персонажей и делать их более убедительными для зрителей.

Ранее актёр Глеб Калюжный рассказал о работе с прототипом героя в фильме «Малыш».