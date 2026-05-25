Актер Кот объяснил, почему ему легко играть злодеев

Актер Анатолий Кот рассказал в эфире Первого канала, что без особых сложностей перевоплощается в отрицательных персонажей на экране. По словам артиста, подобные роли являются частью его профессии, поэтому работа над такими образами дается ему естественно, пишет 1tv.ru.
«Мне несложно. У меня получается. Это моя работа», — заявил он.
Кот отметил, что за карьеру ему уже не раз приходилось играть героев с тяжелым характером и неоднозначной репутацией. Он также подчеркнул, что одним из наиболее жестких и грубых персонажей стал его герой в фильме «Потерянная жизнь».
Артист добавил, что опыт исполнения подобных ролей помогает ему глубже раскрывать характеры персонажей и делать их более убедительными для зрителей.
