Дженнифер Лопес показала джинсы, в которых снималась 25 лет назад: «Те самые»

Дженнифер Лопес продемонстрировала, что до сих пор влезает в джинсы из клипа 25‑летней давности. Певица примерила ту самую пару двухцветных джинсов Versace на шнуровке, которые надевала для съемок клипа Ain’t It Funny в 2001 году. Об этом сообщает Super.ru.
«Это те самые джинсы из того клипа», — подписала она пост в X.
В оригинальном музыкальном видео артистка сочетала дизайнерские джинсы с чёрным укороченным топом, подчёркивавшим подтянутый пресс. В новом ролике Лопес появилась в белом микротопе, который также акцентировал внимание на её по‑прежнему подтянутом животе.
Ранее Лопес опубликовала кадры без макияжа и восхитила поклонников. В том же посте она продемонстрировала свой уход за кожей и подчеркнула, что последовательность — один из ключевых секретов её успешной карьеры, а также внешнего вида.