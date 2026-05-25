Звезда «Отеля Элеон» отреагировал на популярность 17-летнего сына в соцсетях

Владислав Ветров рад, что его сын пользуется успехом
Владислав Ветров с сыном

Владислав Ветров рассказал, как относится к тому, что его 17-летний сын Всеволод стал популярен в сети. В конце апреля 2026 года актер вместе с наследником пришел на премьеру фильма «Ждун 2».

После того, как в сеть попали фото и видео с мероприятия, многие девушки назвали молодого человека своим «крашем». Они отметили, что Ветров тоже хорош и красив, но теперь свое предпочтение они отдают его сыну.

«Дядя Боря (так зовут героя актеря в сериале “Отель Элеон”. — Прим. ред.), извините, теперь краш не вы», «Это его сын? Что он такой красивый?» — пишут в сети.

Звезда сериала «Отель Элеон» признался, что не завидует своему ребенку. Актер рад успехам сына.

«Здорово! Он достоин. Я им восхищаюсь», — рассказал он в бесед с «КП».

Напомним, Всеволод родился во втором браке актера с Екатериной Кирчак. От нее у артиста также есть 11-летняя дочь Елизавета.

В первом браке с женщиной по имени Ирина у Владислава Ветрова тоже родилилась два ребенка — сын Даниил (ему сейчас 40 лет) и дочь Анастасия (ей 28 лет). Ранее стало известно, что артист расстался со своей второй женой.