Киллиану Мерфи — 50: за что зрители по всему миру его обожают

25 мая исполняется 50 лет одному из самых загадочных актеров современного кино — ирландцу Киллиану Мерфи. Рассматриваем, за что его обожают зрители по всему миру
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Киллиан Мерфи
Киллиан МерфиИсточник: Legion-Media.ru

Его лицо стало мемом

Есть актеры, которых любят за улыбку. Мерфи любят за ее отсутствие. В интернете давно живет целая вселенная мемов с его «фирменным» выражением лица — холодным, слегка разочарованным, будто он только что узнал о вас что-то нехорошее.

Кадр из сериала «Острые козырьки»
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Особенно популярен формат, где его кадры из «Острых козырьков» подписывают фразами вроде «я на совещании в 9 утра» или «когда тебе говорят, что все будет хорошо». Этот взгляд — пронзительный, с прищуром, который, кажется, просвечивает насквозь — стал его торговой маркой задолго до «Оскара». Показательно, что сам Мерфи об этом не подозревал: в интервью он искренне удивлялся, что выглядит «вечно недовольным», считая себя вполне жизнерадостным человеком.

Он мог стать рок-звездой — и почти стал

Кадр из фильма «28 дней спустя»
Кадр из фильма «28 дней спустя»

Киллиан с детства был одержим музыкой, а не кино. С десяти лет он писал песни, освоил гитару и вместе с братом кочевал из группы в группу по ирландским клубам. Однажды их группе предложили серьезный контракт с лейблом — Мерфи отказался. 

Причиной стал случайный поход на спектакль «Заводной апельсин» по роману Берджесса. Он записался на прослушивание, и его взяли сразу. Дальше были годы работы в ирландском репертуарном театре, потом роль в независимом кино — и звонок от Дэнни Бойла, который искал актера на главную роль в «28 дней спустя». Эта роль и стала для Киллиана Мерфи билетом в Голливуд.

Он учился на юриста, потому что так хотели родители

Кадр из фильма «Ночной рейс»
Кадр из фильма «Ночной рейс»

Мерфи рос в семье педагогов: его отец преподавал французский и ирландский языки и литературу, мать учила музыке. В такой семье к образованию относились серьезно — и Киллиан послушно поступил на юридический факультет University College Cork. 

Родители с детства вкладывали в него любовь к книгам, языкам и классической культуре, и профессия адвоката казалась логичным продолжением этого пути. Но однажды вместо лекции он пошел на тот самый театральный кастинг — и больше в университет не вернулся. Если бы не та случайность, мир получил бы ирландского адвоката со странно красивыми глазами.

15 лет был вегетарианцем 

Кадр из фильма «Ветер, который качает вереск»
Кадр из фильма «Ветер, который качает вереск»

Мерфи был убежденным вегетарианцем на протяжении 15 лет: он боялся болезней, передающихся от животных, и принципиально не ел мясо. Но когда ради одной из ролей потребовалось набрать мышечную массу и физически соответствовать образу — диету пришлось пересмотреть. 

Этот факт особенно умиляет фанатов: человек, который сыграл одного из самых брутальных злодеев британского телевидения, дома ел тофу и чечевичный суп. Впрочем, сейчас Мерфи придерживается растительного рациона снова — и выглядит, откровенно говоря, намного моложе своих лет.

Он безнадежный однолюб

Киллиан Мерфи
Киллиан МерфиИсточник: Rex / Fotodom.ru

В 1996 году на одном из выступлений своей группы Киллиан познакомился с ирландской художницей Ивонн МакГиннесс — и с тех пор они вместе уже 30 лет. Никаких громких романов, никаких таблоидных скандалов, двое детей и тихая жизнь в Дублине подальше от голливудского блеска. 

Мерфи принципиально не обсуждает семью в интервью и не тащит личную жизнь на красные дорожки. Более того — в разгар своей главной карьерной роли в «Острых козырьках» он с семьей жил не в Лондоне и не в Лос-Анджелесе, а вернулся в Дублин, чтобы дети росли в нормальной обстановке. В индустрии, где измены и разводы — чуть ли не обязательный пункт биографии, это выглядит почти революционно. Или просто по-человечески.