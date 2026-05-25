Мерфи принципиально не обсуждает семью в интервью и не тащит личную жизнь на красные дорожки. Более того — в разгар своей главной карьерной роли в «Острых козырьках» он с семьей жил не в Лондоне и не в Лос-Анджелесе, а вернулся в Дублин, чтобы дети росли в нормальной обстановке. В индустрии, где измены и разводы — чуть ли не обязательный пункт биографии, это выглядит почти революционно. Или просто по-человечески.