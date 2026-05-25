Его лицо стало мемом
Есть актеры, которых любят за улыбку. Мерфи любят за ее отсутствие. В интернете давно живет целая вселенная мемов с его «фирменным» выражением лица — холодным, слегка разочарованным, будто он только что узнал о вас что-то нехорошее.
Особенно популярен формат, где его кадры из «Острых козырьков» подписывают фразами вроде «я на совещании в 9 утра» или «когда тебе говорят, что все будет хорошо». Этот взгляд — пронзительный, с прищуром, который, кажется, просвечивает насквозь — стал его торговой маркой задолго до «Оскара». Показательно, что сам Мерфи об этом не подозревал: в интервью он искренне удивлялся, что выглядит «вечно недовольным», считая себя вполне жизнерадостным человеком.
Он мог стать рок-звездой — и почти стал
Киллиан с детства был одержим музыкой, а не кино. С десяти лет он писал песни, освоил гитару и вместе с братом кочевал из группы в группу по ирландским клубам. Однажды их группе предложили серьезный контракт с лейблом — Мерфи отказался.
Причиной стал случайный поход на спектакль «Заводной апельсин» по роману Берджесса. Он записался на прослушивание, и его взяли сразу. Дальше были годы работы в ирландском репертуарном театре, потом роль в независимом кино — и звонок от Дэнни Бойла, который искал актера на главную роль в «28 дней спустя». Эта роль и стала для Киллиана Мерфи билетом в Голливуд.
Он учился на юриста, потому что так хотели родители
Мерфи рос в семье педагогов: его отец преподавал французский и ирландский языки и литературу, мать учила музыке. В такой семье к образованию относились серьезно — и Киллиан послушно поступил на юридический факультет University College Cork.
Родители с детства вкладывали в него любовь к книгам, языкам и классической культуре, и профессия адвоката казалась логичным продолжением этого пути. Но однажды вместо лекции он пошел на тот самый театральный кастинг — и больше в университет не вернулся. Если бы не та случайность, мир получил бы ирландского адвоката со странно красивыми глазами.
15 лет был вегетарианцем
Мерфи был убежденным вегетарианцем на протяжении 15 лет: он боялся болезней, передающихся от животных, и принципиально не ел мясо. Но когда ради одной из ролей потребовалось набрать мышечную массу и физически соответствовать образу — диету пришлось пересмотреть.
Этот факт особенно умиляет фанатов: человек, который сыграл одного из самых брутальных злодеев британского телевидения, дома ел тофу и чечевичный суп. Впрочем, сейчас Мерфи придерживается растительного рациона снова — и выглядит, откровенно говоря, намного моложе своих лет.
Он безнадежный однолюб
В 1996 году на одном из выступлений своей группы Киллиан познакомился с ирландской художницей Ивонн МакГиннесс — и с тех пор они вместе уже 30 лет. Никаких громких романов, никаких таблоидных скандалов, двое детей и тихая жизнь в Дублине подальше от голливудского блеска.
Мерфи принципиально не обсуждает семью в интервью и не тащит личную жизнь на красные дорожки. Более того — в разгар своей главной карьерной роли в «Острых козырьках» он с семьей жил не в Лондоне и не в Лос-Анджелесе, а вернулся в Дублин, чтобы дети росли в нормальной обстановке. В индустрии, где измены и разводы — чуть ли не обязательный пункт биографии, это выглядит почти революционно. Или просто по-человечески.