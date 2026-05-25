39-летняя актриса Оксана Акиньшина опубликовала в соцсетях первый снимок с новорожденным сыном Лео, сообщает Life.ru. Отцом мальчика является 41-летний актер Данила Козловский. Кадр сделали в элитном медицинском центре «Лапино».
На фотографии знаменитость стоит рядом с ребенком. Лицо наследника пара решила скрыть от публики. В объектив попал и букет ромашек — судя по отметке на снимке, цветы актрисе подарил возлюбленный.
Отношения между Акиньшиной и Козловским начались в 2020 году на съемках фильма «Чернобыль». До этого актриса состояла в браке с продюсером Арчилом Геловани. От него у нее остались двое детей — Константин и Эмми. После развода в 2018 году они остались жить с отцом.
Также у Акиньшиной есть старший сын Филипп от бизнесмена Дмитрия Литвинова — он живет с ее родителями в Петербурге.
18 мая Данила Козловский и Оксана Акиньшина официально объявили о рождении сына. Счастливая пара опубликовала в соцсетях «беременные» фото. Они сообщили, что мальчик, которого назвали Лео, появился на свет еще 6 мая 2026 года. Рассказать публике эту радостную новость они решили только сейчас.
Ранее Данила Козловский получил иск об алиментах от бывшей возлюбленной Ольги Зуевой.