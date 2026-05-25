Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оксана Акиньшина впервые показала фото сына Лео от Данилы Козловского

Актриса родила четвертого ребенка 18 мая
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Оксана Акиньшина и Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

39-летняя актриса Оксана Акиньшина опубликовала в соцсетях первый снимок с новорожденным сыном Лео, сообщает Life.ru. Отцом мальчика является 41-летний актер Данила Козловский. Кадр сделали в элитном медицинском центре «Лапино».

Оксана Акиньшина с сыном, фото: соцсети
Оксана Акиньшина с сыном, фото: соцсети

На фотографии знаменитость стоит рядом с ребенком. Лицо наследника пара решила скрыть от публики. В объектив попал и букет ромашек — судя по отметке на снимке, цветы актрисе подарил возлюбленный.

Отношения между Акиньшиной и Козловским начались в 2020 году на съемках фильма «Чернобыль». До этого актриса состояла в браке с продюсером Арчилом Геловани. От него у нее остались двое детей — Константин и Эмми. После развода в 2018 году они остались жить с отцом.

Также у Акиньшиной есть старший сын Филипп от бизнесмена Дмитрия Литвинова — он живет с ее родителями в Петербурге.

18 мая Данила Козловский и Оксана Акиньшина официально объявили о рождении сына. Счастливая пара опубликовала в соцсетях «беременные» фото. Они сообщили, что мальчик, которого назвали Лео, появился на свет еще 6 мая 2026 года. Рассказать публике эту радостную новость они решили только сейчас.

Ранее Данила Козловский получил иск об алиментах от бывшей возлюбленной Ольги Зуевой.