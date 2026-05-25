Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какую сцену с Марго Робби удалили из «Грозового перевала»

Режиссер Эмеральд Феннел раскрыла подробности съемок
Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Из финального монтажа новой экранизации «Грозового перевала» был вырезан ряд отснятых сцен, включая крупный план с небритыми подмышками Марго Робби. Об этом рассказала режиссер картины Эмеральд Феннел.

Постановщица намеренно снимала эти кадры ради исторической достоверности, ведь действие романа разворачивается в конце XVIII века. Феннел отметила, что идеальная депиляция у героинь костюмированных драм выглядит фальшиво и вызывает у нее неловкость.

«Они все какие-то безволосые, как угри. Я думаю: “Что происходит? Это просто безумие”», — заявила она.

Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Несмотря на стремление режиссера передать максимальную естественность персонажей, сцену все же пришлось удалить при монтаже, о чем Феннел сейчас искренне сожалеет.

Ранее Марго Робби в «гусарском» наряде появилась на публике.