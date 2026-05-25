Стало известно, какую сцену с Марго Робби удалили из «Грозового перевала»

Из финального монтажа новой экранизации «Грозового перевала» был вырезан ряд отснятых сцен, включая крупный план с небритыми подмышками Марго Робби. Об этом рассказала режиссер картины Эмеральд Феннел.
Постановщица намеренно снимала эти кадры ради исторической достоверности, ведь действие романа разворачивается в конце XVIII века. Феннел отметила, что идеальная депиляция у героинь костюмированных драм выглядит фальшиво и вызывает у нее неловкость.
«Они все какие-то безволосые, как угри. Я думаю: “Что происходит? Это просто безумие”», — заявила она.
Несмотря на стремление режиссера передать максимальную естественность персонажей, сцену все же пришлось удалить при монтаже, о чем Феннел сейчас искренне сожалеет.
Ранее Марго Робби в «гусарском» наряде появилась на публике.