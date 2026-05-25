Продюсер Сергей Дворцов поделился информацией о примерных гонорарах Данилы Козловского. Об этом сообщает Woman.ru.
Эксперт отметил, что итоговая сумма, которую получает актер, складывается из разных составляющих: пожеланий заказчика, локации съемок, специфики роли и числа смен.
«В среднем Данила Козловский получает по 3−4 млн рублей за день. Если речь идет о частных мероприятиях, корпоративах, то гонорары доходят до 7 млн рублей», — рассказал Дворцов.
Ранее Данила Козловский получил иск об алиментах от бывшей возлюбленной Ольги Зуевой.