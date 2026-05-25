Ольга Ломоносова, известная по роли в сериале «Не родись красивой», приехала к своей старшей дочери Варваре на последний звонок. Актриса опубликовала в соцсети кадры с праздника.
На снимках выпускница позирует вместе с матерью и братом Федором прямо у школьного крыльца. Девушка училась в Московском хореографическом училище «Гжель».
Сама Ломоносова не раз отмечала, что Варвара пошла по ее пути. В 1998 году актриса с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а затем танцевала в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Позже она поступила в Театральное училище имени Щукина и начала карьеру в кино. Ломоносова уверена: дочь превзошла ее в таланте. Актриса гордится успехами Варвары в балете и регулярно делится новостями о достижениях наследницы с подписчиками.
