Актриса Ольга Зуева могла инициировать судебный процесс против Данилы Козловского из-за обиды на артиста. Об этом вообщает Woman.ru.
Инсайдеры утверждают: Зуеву задело, что Козловский оформил брак с Оксаной Акиньшиной прямо перед рождением их общего сына. Сама Ольга, хотя и родила актеру первенца, официального статуса жены так и не получила.
«На Оксане Данила женился перед рождением сына, чтобы была настоящая семья. Думаю, что Ольгу в том числе, задел этот момент», — поделился источник.
Собеседник Woman.ru добавил, что Козловский вряд ли прекратит финансово обеспечивать дочь. Однако главное беспокойство артиста сейчас в другом: он опасается, что Зуева может ограничить его встречи с ребенком.
Роман между экс-возлюбленными завязался в 2015 году. В феврале 2020-го на свет появилась их дочь Ода Валентина. Почти сразу после рождения ребенка пара рассталась. Сам Козловский берет вину за разрыв на себя. Он публично признавал, что поступил по отношению к бывшей возлюбленной «гадко».
Недавно стало известно, что Зуева подала в суд на Козловского. Актриса обвинила его в уклонении от уплаты алиментов на их общую дочь.