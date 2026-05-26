Кино Mail запускает первый в России нейродоксериал

Первый сезон проекта посвящен громким нераскрытым преступлениям 1990-х годов

Кино Mail запускает первый в России нейродокументальный короткометражный сериал «Нейро_Док» — проект, созданный с использованием искусственного интеллекта как полноценного инструмента видеопродакшена. В основе формата — сочетание генеративной графики, нейросетевой визуализации и алгоритмической реконструкции событий, позволяющее воссоздавать исторические сюжеты в виде коротких вертикальных эпизодов.

«Нейро_Док» развивает новый формат документального сторителлинга, в котором искусственный интеллект лежит в основе всего производственного процесса — от создания сцен до реконструкции событий, по которым не сохранилось визуальных материалов.

Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)
Каждый эпизод сопровождается глубоким и детальным исследованием: команда изучает исторический контекст, визуальную составляющую и приметы эпохи, от одежды и интерьеров до поведенческих особенностей героев. Такой подход позволяет формировать максимально достоверную реконструкцию и выстраивать целостное повествование со стройной драматургией и уникальной визуальной концепцией.

Авторы рассматривают «Нейро_Док» как один из первых шагов к формированию нового киноязыка, в котором искусственный интеллект становится осмысленным инструментом видеопродакшена. Сегодня проект реализован в формате короткой документалистики, однако подобные технологии уже сейчас демонстрируют потенциал для более широкого применения в индустрии.

Кадр из сериала «Нейро_Док»
Первый сезон проекта посвящен громким нераскрытым преступлениям 1990-х годов и будет состоять из шести эпизодов продолжительностью около трех минут. Каждый из них фокусируется на отдельной истории и ключевой фигуре, чья судьба стала отражением эпохи.

Например, первый выпуск посвящен известному предпринимателю Павлу Капышу, которого называли «нефтяным королем Петербурга». В 1990-е он стал одной из заметных фигур предпринимательства, выстраивая крупный бизнес в условиях формирующейся постсоветской экономики. Но уже в 1999 году Капыш был убит — это преступление стало одним из самых резонансных для того времени.

Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)
В проекте «Нейро_Док» история Капыша представлена через нейросетевую реконструкцию ключевых событий, позволяющую визуализировать ход расследования и контекст происходящего.

Премьера состоялась 26 мая 2026 года эксклюзивно в сообществе ProКино в национальном мессенджере MAX.