Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Алферова рассказала о страхах после развода с Бероевым

Ксения Алферова призналась, что боится одиночества и ненужности
Ксения Алферова
Ксения АлфероваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Ксения Алферова обратилась к поклонникам в день своего рождения и поблагодарила за поддержку. Соответствующий пост она разместила в Telegram.

Артистка подчеркнула, что считает огромным счастьем возможность жить, однако призналась, что иногда сталкивается со страхом и сомнениями.

«Периодически наваливаются страхи, невозможности внутренние и нежелания. Иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать», — рассказала Ксения.

Алферова добавила, что ее главным богатством стали друзья, которые полностью ее принимают и «всегда держат за руку». «Самое дорогое, что есть в жизни каждого, и я не исключение, — человек!» — заключила она.

Ранее актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой. Актер сообщил, что расстался с Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года, официально развод был оформлен в 2025 году. В феврале 2026-го Бероев заключил брак с юной возлюбленной.