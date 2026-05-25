Дарья Мороз стала гостьей шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа». Как сообщает Super.ru, актриса рассказала, что Константин Богомолов часто помогает ей мириться с их общей дочерью Анной. По словам Мороз, бывший супруг не любит, когда она ссорится с ребенком.
«Он обычно после наших терок ей звонит, они разговаривают. Он как-то со своей мужской точки зрения мягко разруливает. Ему, конечно, не нравится, когда мы ссоримся. Он старается всегда этот конфликт между нами со своей стороны смягчить. Он мне помогает очень в этом смысле. Я честно считаю, что это классный подход», — поделилась звезда.
В том же интервью Мороз призналась, что в разгар споров предлагает дочери временно переехать к отцу.