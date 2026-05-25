Ирина Виторган, супруга народного артиста России Эммануила Виторгана, поделилась в соцсети новым снимком с мужем и их общими дочерьми. На кадре, сделанном во время прогулки по Москве, запечатлена вся семья: сам актер, его жена, а также восьмилетняя Этель и шестилетняя Клара.
Звезда фильма «Чародеи» и Ирина Млодик (в девичестве) поженились в 2003 году. Разница в возрасте между супругами составляет 23 года. Их отношения развивались постепенно: долгие годы пара была просто друзьями, но со временем дружба переросла в роман. При этом Виторганы предпочитают не раскрывать детали появления на свет своих дочерей. Они никак не комментируют слухи об ЭКО или суррогатном материнстве.
Сама Ирина лишь однажды отмечала, что всегда мечтала стать матерью и теперь счастлива, что ее желание исполнилось. Сам артист признавался, что его нередко критикуют за столь позднее и, по мнению некоторых, «безответственное» отцовство. В ответ на эти упреки Виторган заявляет, что полностью обеспечил девочек всем необходимым для жизни. Он также подчеркивает: риск потерять родителей существует для любого ребенка, и возраст тут не имеет значения.
