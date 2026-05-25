Екатерина Климова поделилась новыми кадрами со своим 17-летним сыном Корнеем Петренко. Снимки были сделаны в день последнего звонка наследника актрисы.
Знаменитая мама и ее сын для торжества выбрали парные образы. Звезда сериала «По законам военного времени» надела черный костюм-тройку, состоящий из брюк, жилетки и удлиненного жакета, а также белую рубашку и босоножки на шпильках.
Актриса сделала объемную укладку и яркий макияж. Корней появился на последнем звонке в смокинге и белой рубашке с бабочкой. На фото они позировали, обнимаясь и улыбаясь.
«Знаете, как понять, что сын повзрослел? Когда ты говоришь ему: “Сынок, давай сфотографируемся”, — а он не убегает с криками: “Только за деньги!”, а спокойно говорит: “Конечно, мамуля”. Вчера у Корнея был последний звонок. Зная, что в школе его не поймаю, сфотографировались дома на память», — рассказала Климова.
Она поздравила всех выпускников с окончанием школы, пожелала им хорошо сдать экзамены и поступить туда, куда они мечтают.
Напомним, Корней — младший сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко. У актеров, расставшихся в 2014 году, также есть 19-летний сын Матвей.
Кроме того, у Климовой есть две дочери — 24-летняя Елизавета от первого мужа Ильи Хорошилова и десятилетняя Белла от третьего супруга Гелы Месхи.
Ранее стало известно, куда младший сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко будет поступать после школы. Корней Петренко мечтает о карьере гейм-дизайнера.