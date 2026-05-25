«Знаете, как понять, что сын повзрослел? Когда ты говоришь ему: “Сынок, давай сфотографируемся”, — а он не убегает с криками: “Только за деньги!”, а спокойно говорит: “Конечно, мамуля”. Вчера у Корнея был последний звонок. Зная, что в школе его не поймаю, сфотографировались дома на память», — рассказала Климова.