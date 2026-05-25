Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова поделилась с подписчиками архивными снимками из студенческой юности. Актриса опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией) старые фотографии и рассказала, как изменилась ее жизнь с тех пор.
По словам артистки, за прошедшие годы ей удалось осуществить большинство своих давних желаний. В подписи к кадрам она вспомнила времена учебы в театральной академии в Петербурге.
«Я училась в театральной академии в Питере, жила в общаге на четырнадцатом этаже, штопала колготки, носила щербинку, длинные волосы и леопардовые вещи, без устали играла Куприна, влюблялась в город, музыку, людей и мечтала. Отчаянно мечтала, что однажды буду сниматься в кино, жить в своей квартире и выбрасывать колготки с затяжками», — призналась она.
