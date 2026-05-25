Стартовали съемки фильма «Чайка» о Валентине Терешковой: первые кадры

В выборе исполнительницы главной роли принимала участие сама Валентина Терешкова
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Чайка»
Кадр из фильма «Чайка»

Стартовали съемки исторической драмы «Чайка», посвященной легендарному полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Режиссером картины выступает Антон Мегердичев, известный по лентам «Движение вверх» и «Сердце пармы». Сценарий написали Илья Куликов и Валерия Подорожнова. 

Главную роль исполнит 31-летняя Леонела Мантурова, снимавшаяся ранее в «Злом городе» и «Левше». Сообщается, что в утверждении актрисы Валентина Терешкова участвовала лично.

Леонела Мантурова рассказала, что стать Терешковой в кино для нее — большая честь и огромная ответственность, и она делает все, чтобы достойно воплотить образ.

«Она первая и единственная в мире женщина-космонавт, пилотировавшая свой корабль самостоятельно, в полном одиночестве почти трое суток», — с восхищением отметила актриса. 

В картине также снимаются Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Таисия Калинина, Илья Малаков и другие.

Съемки пройдут в Москве и продлятся три месяца. Подготовка к проекту заняла целый год и велась при активном участии самой Валентины Терешковой и ее семьи. Поддержку картине оказывает Роскосмос: съемочная команда получила полный доступ ко всем архивам, связанным с полетом Терешковой, включая закрытые и ранее не публиковавшиеся материалы.

Производством картины занимаются кинокомпания LEGIO FELIX при поддержке Первого канала, дистрибьюторов «Атмосфера Кино» и «О!Кино».

Премьера фильма запланирована на 8 апреля 2027 года — в канун 90-летия Валентины Терешковой.