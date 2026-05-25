Стартовали съемки исторической драмы «Чайка», посвященной легендарному полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Режиссером картины выступает Антон Мегердичев, известный по лентам «Движение вверх» и «Сердце пармы». Сценарий написали Илья Куликов и Валерия Подорожнова.
Главную роль исполнит 31-летняя Леонела Мантурова, снимавшаяся ранее в «Злом городе» и «Левше». Сообщается, что в утверждении актрисы Валентина Терешкова участвовала лично.
Леонела Мантурова рассказала, что стать Терешковой в кино для нее — большая честь и огромная ответственность, и она делает все, чтобы достойно воплотить образ.
«Она первая и единственная в мире женщина-космонавт, пилотировавшая свой корабль самостоятельно, в полном одиночестве почти трое суток», — с восхищением отметила актриса.
В картине также снимаются Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Таисия Калинина, Илья Малаков и другие.
Съемки пройдут в Москве и продлятся три месяца. Подготовка к проекту заняла целый год и велась при активном участии самой Валентины Терешковой и ее семьи. Поддержку картине оказывает Роскосмос: съемочная команда получила полный доступ ко всем архивам, связанным с полетом Терешковой, включая закрытые и ранее не публиковавшиеся материалы.
Производством картины занимаются кинокомпания LEGIO FELIX при поддержке Первого канала, дистрибьюторов «Атмосфера Кино» и «О!Кино».
Премьера фильма запланирована на 8 апреля 2027 года — в канун 90-летия Валентины Терешковой.