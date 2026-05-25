Диана Пожарская и Иван Янковский долго не афишировали отношения. Слухи о романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты тайно расписались 17 февраля 2021 года. Рассказали об этом поклонникам только через год — супруги выложили в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Вместе они растят сына, которого назвали в честь прадедушки — народного артиста СССР Олега Янковского.