Деми Мур

Деми Мур, Пенелопа Крус, Лонгория, Боня: звезды на красной дорожке закрытия Канн-2026

Шлейфы, блестки и боа: самые неожиданные звездные образы красной дорожки закрытия 79-го Каннского кинофестиваля — в фоторепортаже Кино Mail
Рита Захарова
Автор Кино Mail

79-й Каннский кинофестиваль подошел к концу. Церемония закрытия традиционно собрала звезд со всего мира у Дворца фестивалей и конгрессов на Лазурном берегу Франции. По красной дорожке прошли Деми Мур, Изабель Юппер, Пенелопа Крус, Ева ЛонгорияТильда Суинтон и многие другие звезды. Главными трендами вечера стали блестки, перья, неожиданные силуэты и классическая элегантность.

63-летняя Деми Мур, в 2026 году входившая в состав жюри Каннского кинофестиваля, появилась на дорожке в зеленом театральном платье с открытыми плечами, дополнив образ белыми перчатками и массивной нежно-голубой накидкой. 

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

52-летняя Пенелопа Крус, представлявшая в Каннах фильм «Черный шар», сделала ставку на изящество. Актриса выбрала черно-белый наряд от Chanel с корсетом, выполненным из перьев. 

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media

65-летняя Тильда Суинтон осталась верна своему необычному стилю — она вышла на дорожку в свободном складчатом красном платье со шлейфом. Массивные золотые колье и перстень добавили барочного шика.

51-летняя Ева Лонгория появилась на закрытии кинофестиваля в приталенном платье в пол с открытой зоной декольте, которое было полностью покрыто узором из пайеток.

Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Legion-Media
Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media

Индийская актриса Айшвария Рай удивила всех нестандартным решением, выбрав для вечера белоснежный оверсайз-костюм с брюками, расшитыми узорами из блесток, и дополнив образ платком и огромным боа из перьев.

На красной дорожке была замечена и Виктория Боня — российская знаменитость появилась в изящном голубом платье плиссе, которое смотрелось нежно и воздушно.

Айшвария Рай
Айшвария РайИсточник: Legion-Media
Виктория Боня
Виктория БоняИсточник: Legion-Media

Также перед прессой и гостями фестиваля предстали обладательница «Оскара» Зои Салдана, звезда фильма «Сентиментальная ценность» Ренате Реинсве, французские актрисы Изабель Юппер и Виржини Эфира – последняя в финале вечера получила награду за лучшую женскую роль. 

Зои Салдана
Зои СалданаИсточник: Legion-Media
Ренате Реинсве
Ренате РеинсвеИсточник: Legion-Media
Изабель Юппер
Изабель ЮпперИсточник: Legion-Media
Виржини Эфира
Виржини ЭфираИсточник: Legion-Media

79-й Каннский кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая 2026 года. «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм получила социальная драма румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд». Гран-при фестиваля взял Андрей Звягинцев с картиной «Минотавр».