79-й Каннский кинофестиваль подошел к концу. Церемония закрытия традиционно собрала звезд со всего мира у Дворца фестивалей и конгрессов на Лазурном берегу Франции. По красной дорожке прошли Деми Мур, Изабель Юппер, Пенелопа Крус, Ева Лонгория, Тильда Суинтон и многие другие звезды. Главными трендами вечера стали блестки, перья, неожиданные силуэты и классическая элегантность.
63-летняя Деми Мур, в 2026 году входившая в состав жюри Каннского кинофестиваля, появилась на дорожке в зеленом театральном платье с открытыми плечами, дополнив образ белыми перчатками и массивной нежно-голубой накидкой.
52-летняя Пенелопа Крус, представлявшая в Каннах фильм «Черный шар», сделала ставку на изящество. Актриса выбрала черно-белый наряд от Chanel с корсетом, выполненным из перьев.
65-летняя Тильда Суинтон осталась верна своему необычному стилю — она вышла на дорожку в свободном складчатом красном платье со шлейфом. Массивные золотые колье и перстень добавили барочного шика.
51-летняя Ева Лонгория появилась на закрытии кинофестиваля в приталенном платье в пол с открытой зоной декольте, которое было полностью покрыто узором из пайеток.
Индийская актриса Айшвария Рай удивила всех нестандартным решением, выбрав для вечера белоснежный оверсайз-костюм с брюками, расшитыми узорами из блесток, и дополнив образ платком и огромным боа из перьев.
На красной дорожке была замечена и Виктория Боня — российская знаменитость появилась в изящном голубом платье плиссе, которое смотрелось нежно и воздушно.
Также перед прессой и гостями фестиваля предстали обладательница «Оскара» Зои Салдана, звезда фильма «Сентиментальная ценность» Ренате Реинсве, французские актрисы Изабель Юппер и Виржини Эфира – последняя в финале вечера получила награду за лучшую женскую роль.