Песков заявил, что не будет передавать Путину слова Звягинцева в Каннах

Пресс-секретарь президента РФ усомнился, что кто-то будет это делать
Андрей ЗвягинцевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет передавать главе государства Владимиру Путину обращение режиссера Андрея Звягинцева на Каннском фестивале.

Звягинцеву ранее был присужден Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». В своей речи на церемонии режиссер затронул тему специальной военной операции на Украине и обратился по этому поводу к президенту России.

«Я по крайней мере не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, передавали ли Путину это обращение режиссера.

«Я не берусь судить творческие качества Звягинцева и не смотрел его новый фильм, который завоевал премию Каннского фестиваля. Для меня важно только, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война», — пояснил Песков, отметив, что поэтому у Звягинцева нет права голоса по теме специальной военной операции.