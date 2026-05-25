Песков заявил, что не будет передавать Путину слова Звягинцева в Каннах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет передавать главе государства Владимиру Путину обращение режиссера Андрея Звягинцева на Каннском фестивале.
Звягинцеву ранее был присужден Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». В своей речи на церемонии режиссер затронул тему специальной военной операции на Украине и обратился по этому поводу к президенту России.
«Я по крайней мере не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, передавали ли Путину это обращение режиссера.
«Я не берусь судить творческие качества Звягинцева и не смотрел его новый фильм, который завоевал премию Каннского фестиваля. Для меня важно только, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война», — пояснил Песков, отметив, что поэтому у Звягинцева нет права голоса по теме специальной военной операции.