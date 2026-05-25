В Канаде обнаружили останки пропавшего актера Стюарта Маклина

Полиция Канады подтвердила, что в районе Лайонс‐Бей обнаружены и идентифицированы останки актера Стюарта Маклина
СвечаИсточник: Unsplash

Канадские правоохранители подтвердили, что в районе Лайонс‑Бей (провинция Британская Колумбия) были найдены и опознаны останки актера Стюарта Маклина, который числился пропавшим без вести на протяжении нескольких дней. Данную информацию распространяет CBC.

45-летнего Маклина в последний раз видели 15 мая по адресу его проживания в Лайонс‑Бей, а заявление о его исчезновении поступило 18 мая. Как уточнила капрал Эстер Таппер, в настоящее время полиция прорабатывает все возможные версии его смерти, включая вероятность криминального сценария. 22 мая служебные собаки вместе с сотрудниками обследовали зону Брюсвик‑Бич, расположенную неподалеку от дома артиста.

«Мы с гордостью представляли Стю более десяти лет. Он был уважаемым и почитаемым членом кино- и телесообщества Ванкувера. Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора», — заявил агент актёра Джоди Каплан.

Стюарт (Стю) Маклин — канадский актер, который появился в седьмом сезоне сериала «Вирджин Ривер» от Netflix, во втором сезоне криминальной драмы «Убийство в маленьком городке», в сериале «Счастливое лицо» и ряде других проектов. В общей сложности его фильмография насчитывает более 35 работ.