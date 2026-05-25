Актриса и телеведущая Ксения Алферова отметила день рождения ярким видео в соцсетях. Звезде исполнилось 52 года.
На кадрах именинница танцует в эффектном платье, делясь с подписчиками своим настроением. По словам Алферовой, она искренне рада своей жизни, хотя иногда сталкивается с внутренними сомнениями. В какой-то момент ей кажется, что она никому не нужна.
«Мой Новый год начался, и очень я этому рада! И так безмерно благодарна Богу за такую удивительную возможность, жить здесь свою жизнь. Это какое-то невозможное счастье. Да, периодически наваливаются сомнения, страхи, невозможности внутренние и нежелания. Да, иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать. Не сама, с помощью главного моего защитника, который живет везде и всюду и всегда рядом, только руку протяни», — написала актриса.
Ранее Ксения Алферова заговорила о любви на фоне развода с Егором Бероевым.