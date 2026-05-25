Наталья Бочкарева показала редкое семейное фото с мужем в его день рождения

Актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», редко делится подробностями личной жизни, однако сделала исключение по случаю дня рождения своего супруга.
В личном блоге она опубликовала семейное фото с мужем Романом. На снимке 45-летняя актриса обнимает супруга за плечи. В подписи к публикации звезда поздравила мужа с праздником и обратилась к нему с теплыми словами.
«Пусть в твоей жизни будет много радости, сил, здоровья и улыбок. Мы всегда будем вместе, поддерживать друг друга и идти только вперед — рука об руку», — написала актриса.
Звезда вышла замуж за бизнесмена Романа в 2019 году. В семье растет 3-летний сын Александр. Также у актрисы есть двое старших детей — 19-летний Иван и 18-летняя Мария от предыдущего брака с адвокатом Николаем Борисовым.
