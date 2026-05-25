Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стриженов объяснил, почему снял Орбакайте в фильме «Любовь-морковь»: «Перебрали всех»

Кино Mail стало известно, что артистка получила роль благодаря внешнему сходству с Гошей Куценко
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Александр Стриженов
Александр Стриженов

Александр Стриженов посетил 13-й Забайкальский международный кинофестиваль, в рамках которого провел творческую встречу с жителями Читы. Режиссер представил зрителям фильм «Любовь-морковь», снятый в 2006 году, и рассказал о создании комедии.

Главные роли в картине исполнили Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Они сыграли супругов, поменявшихся телами. Кино Mail стало известно, почему на главную женскую роль постановщик пригласил именно Орбакайте

«Когда мы написали сценарий, мы стали думать, кто главный герой. Я незадолго до этого закончил съемки фильма “От 180 и выше”, где придумал для Гоши Куценко смешную роль. Кстати говоря, с Катей (Екатерина Стриженова. — Прим. ред.). Я вообще к нему с большой симпатией отношусь, он прекрасный актер, сложный, интересный, бывает разный. В хороших режиссерских руках вообще просто великолепный. Мне нравится Гоша Куценко», — высказался кинематографист.

После того, как определились с исполнителем главной мужской роли, Стриженов и его команда долго выбирали героиню будущей комедии.

Кристина Орбакайте и Гоша Куценко в фильме «Любовь-морковь», фото: кадр из видео
Кристина Орбакайте и Гоша Куценко в фильме «Любовь-морковь», фото: кадр из видео

«Я решил, что буду снимать в этом фильме Гошу. И мне нужна была актриса, похожая на Гошу Куценко. Ну и что вы думаете? Мы перебрали всех, и единственная женщина, похожая на Гошу Куценко с его носом таким, — это Кристина Орбакайте. Дальше этот дуэт сложился», — признался режиссер.

Он в шутку отметил, что его жена Екатерина Стриженова была недовольна, что главная роль досталась не ей. Актриса сыграла второстепенную роль — жену Феликса Корогодского.

«Меня чуть не выгнали из дома, потому что понятно, что, когда муж в семье режиссер, жена должна сниматься, но у нее там великолепная роль и великолепный партнер Андрей Краско», — заключил Стриженов.

Гоша Куценко и Кристина Орбакайте в фильме «Любовь-морковь»
Гоша Куценко и Кристина Орбакайте в фильме «Любовь-морковь»

В центре сюжета фильма «Любовь-морковь» — супруги Андрей и Марина Голубевы. Спустя семь лет после свадьбы они с трудом переносят друг друга и хотят развестись. Однако герои все же пытаются спасти свои отношения и отправляются к психологу. На следующий день после его посещения Марина и Андрей просыпаются, поменявшись телами. 