Александр Стриженов посетил 13-й Забайкальский международный кинофестиваль, в рамках которого провел творческую встречу с жителями Читы. Режиссер представил зрителям фильм «Любовь-морковь», снятый в 2006 году, и рассказал о создании комедии.
Главные роли в картине исполнили Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Они сыграли супругов, поменявшихся телами. Кино Mail стало известно, почему на главную женскую роль постановщик пригласил именно Орбакайте
«Когда мы написали сценарий, мы стали думать, кто главный герой. Я незадолго до этого закончил съемки фильма “От 180 и выше”, где придумал для Гоши Куценко смешную роль. Кстати говоря, с Катей (Екатерина Стриженова. — Прим. ред.). Я вообще к нему с большой симпатией отношусь, он прекрасный актер, сложный, интересный, бывает разный. В хороших режиссерских руках вообще просто великолепный. Мне нравится Гоша Куценко», — высказался кинематографист.
После того, как определились с исполнителем главной мужской роли, Стриженов и его команда долго выбирали героиню будущей комедии.
«Я решил, что буду снимать в этом фильме Гошу. И мне нужна была актриса, похожая на Гошу Куценко. Ну и что вы думаете? Мы перебрали всех, и единственная женщина, похожая на Гошу Куценко с его носом таким, — это Кристина Орбакайте. Дальше этот дуэт сложился», — признался режиссер.
Он в шутку отметил, что его жена Екатерина Стриженова была недовольна, что главная роль досталась не ей. Актриса сыграла второстепенную роль — жену Феликса Корогодского.
«Меня чуть не выгнали из дома, потому что понятно, что, когда муж в семье режиссер, жена должна сниматься, но у нее там великолепная роль и великолепный партнер Андрей Краско», — заключил Стриженов.
В центре сюжета фильма «Любовь-морковь» — супруги Андрей и Марина Голубевы. Спустя семь лет после свадьбы они с трудом переносят друг друга и хотят развестись. Однако герои все же пытаются спасти свои отношения и отправляются к психологу. На следующий день после его посещения Марина и Андрей просыпаются, поменявшись телами.