Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна отметила 17-летие и поделилась кадрами с праздника в соцсети.
На одном из снимков девушка позирует в объятиях своего возлюбленного — певца Вани Дмитриенко. Для торжества именинница выбрала корсет и атласную юбку, а ее бойфренд надел черную футболку и брюки.
В кадр также попали другие гости, включая маму Анны — актрису Юлию Пересильд и отца — режиссера Алексея Учителя.
«Как вы могли заметить, я очень люблю обниматься и очень люблю людей, которые меня окружают! Как же рядом с вами тепло и хорошо! Спасибо вам за то, что вы есть», — написала Анна в подписи к посту.
