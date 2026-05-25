Телеканал ТНТ и Русский дом в Берлине запускают серию показов российских семейных фильмов в Германии.
Первый показ приурочен ко Дню русского языка — он пройдет 6 июня. Жители и гости Берлина увидят «Сказку о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна. В фильме снялись Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк и другие.
12 ноября в Германии покажут мюзикл Юрия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд, а 24 ноября в Берлине представят еще одну картину Андреасяна — «Простоквашино», с Лизой Моряк и Павлом Прилучным в роли родителей Дяди Федора и Иваном Охлобыстиным в образе почтальона Печкина.
15 декабря зарубежные зрители также увидят фильм-пародию ТНТ «Невероятные приключения Шурика».
«Для нас действительно важно, что наши проекты смогут увидеть зрители за пределами России. Мы много работали над тем, чтобы каждый из них был не музейным обращением к знакомым сюжетам, а живым современным кино с понятным и острым юмором, сильной музыкальной и визуальной частью, с героями, которых знают и любят разные поколения», — сказала директор ТНТ Тина Канделаки.