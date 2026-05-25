Шайа ЛаБаф получил официальные обвинения после пьяного дебоша в феврале

Актеру придется предстать перед судом
Шайа Лабаф
Шайа ЛабафИсточник: Legion-Media

Прокуратура округа Орлеан выдвинула против 39-летнего Шайи ЛаБафа обвинения по трем пунктам. Все правонарушения связаны со стычкой актера с несколькими людьми во время праздника Марди Гра 17 февраля этого года. Он нанес жертвам телесные повреждения. Согласно полицейскому протоколу, у одного из пострадавших мог быть сломан нос.

Напомним, актер был арестован после конфликта с посетителями бара Нового Орлеана. Артист находился в состоянии сильного алкогольного обвинения. После задержания ему было предписано пройти курс лечения от зависимостей, сдать анализы на предмет присутствия в крови запрещенных веществ и внести залог в размере 100 тысяч долларов для условного освобождения. По сообщениям очевидцев, выходя из тюрьмы, актер «засовывал в рот» документы об освобождении и весело танцевал.

Сейчас Шайа остается на свободе. Но ему вновь придется предстать перед судом.