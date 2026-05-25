Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова показала публике своего старшего сына от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).
Актриса опубликовала в личном блоге снимок 10-летнего мальчика. На фото ребенок завтракает, а Мельникова не стала скрывать деталь: у ее сына есть пирсинг в ухе.
Напомним, у Мельниковой двое детей от Смольянинова. Кроме первенца, актриса воспитывает младшего сына Марка, которому сейчас семь лет.
Сейчас актриса замужем за Романом Набутовым. У супругов родилась общая дочь.
