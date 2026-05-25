Дочь Алека Болдуина сообщила, что ждет второго ребенка

Айрленд Болдуин, старшая дочь актера Алека Болудина от Ким Бейсингер, сообщила, что снова готовится стать мамой. Девушка беременна вторым ребенком от португальского певца Андре Аллена Аньоса. Об этом она рассказала в личном блоге в запрещенной соцсети.
Девушка опубликовала видео, на котором хорошо заметна ее изменившаяся из-за беременности фигура. «Мое тело к лету на заказ... Я его принимаю!» — прокомментировала она радостную новость.
Известно, что Айрленд и Андре поженились в 2020 году, а спустя несколько лет, в мае 2023-го у них родилась дочь Холлан.