В комментариях под снимками подписчики актера на русском языке начали традиционно публиковать шуточные «пацанские» высказывания, которые в интернете уже много лет приписывают Стэйтему: «Сфинкса нос видел? Я сломал», «В карманах две пушки, один — для врагов, другой — для подружки», «Одна ошибка — и ты ошибся», «Мертвое море знаете? Я убил», «Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты два», «Пирамиды — это единственная недвижимость, которая пережила всех владельцев», «В детстве под кроватью монстры проверяли, нет ли там Стэйтема», «Тихий океан знаешь? Я успокоил», «Видите три пирамиды? Четвертую домой забрал на память».