Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Новые фото Джейсона Стэйтема в Египте вызвали бурную реакцию у россиян

Россияне оставили десятки шуточных комментариев под новыми фото Джейсона Стэйтема из Египта
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети

58-летний Джейсон Стэйтем, давно превратившийся в один из любимых интернет-мемов россиян, поделился в соцсетях свежими снимками из поездки в Египет. В путешествии его сопровождала его возлюбленная, модель Роузи Хантингтон-Уайтли.

На фотографиях пара запечатлена на фоне местных достопримечательностей. Однако внимание российских интернет-пользователей привлекло не столько само путешествие, сколько возможность вновь обыграть образ брутального актера.

Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети

В комментариях под снимками подписчики актера на русском языке начали традиционно публиковать шуточные «пацанские» высказывания, которые в интернете уже много лет приписывают Стэйтему: «Сфинкса нос видел? Я сломал», «В карманах две пушки, один — для врагов, другой — для подружки», «Одна ошибка — и ты ошибся», «Мертвое море знаете? Я убил», «Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты два», «Пирамиды — это единственная недвижимость, которая пережила всех владельцев», «В детстве под кроватью монстры проверяли, нет ли там Стэйтема», «Тихий океан знаешь? Я успокоил», «Видите три пирамиды? Четвертую домой забрал на память».

Джейсон Стэйтем, фото: соцсети
Джейсон Стэйтем, фото: соцсети

Ранее возлюбленная Стэйтема в платье с глубоким декольте снялась с актером в Каннах.