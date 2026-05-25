«Пацаны» — супергеройский сериал, основанный на одноименной серии комиксов Гарта Энниса и Дэрика Робертсона. Главные роли в проекте исполнили Джек Куэйд, Карл Урбан и Энтони Старр. Сериал быстро стал одним из самых обсуждаемых проектов благодаря жесткой сатире на индустрию супергероев, обилию черного юмора и откровенным сценам насилия.
События сериала разворачиваются в мире, где люди со сверхспособностями давно превратились в настоящих знаменитостей. Самые могущественные из них входят в команду «Семерка», которую возглавляет практически неуязвимый Хоумлендер. За героями стоит корпорация Vought International: она контролирует их карьеру, заключает рекламные контракты, снимает фильмы и формирует идеальный образ супергероев для публики. Однако за фасадом славы скрываются жестокость, коррупция и постоянные злоупотребления силой, из-за которых нередко гибнут обычные люди.
Противостоять «суперам» пытается специальный отряд ЦРУ под руководством Билли Бутчера. Его команда, известная как «Пацаны», занимается тем, что следит за супергероями и устраняет тех, кто окончательно выходит из-под контроля. Ради своей цели герои готовы использовать любые методы — от шантажа и провокаций до откровенно грязных приемов.
Итоги финальной серии 5-го сезона сериала «Пацаны»
Финальный эпизод пятого сезона подвел черту под историей Хоумлендера и всей «Семерки». Каждая серия сезона начиналась с нарезки событий прошлых эпизодов, но в финале зрителям показали уже полноценную хронику преступлений и жестокости Хоумлендера. К этому моменту герой окончательно теряет связь с реальностью: его мания величия достигает предела, а благодаря сыворотке V1 он фактически получает шанс на бессмертие.
Главной слабостью супергероя становится способность Солдатика — разрушительный энергетический взрыв, который способен лишать «суперов» их сил. Перед смертью Французик успевает передать эту способность Кимико, и именно она играет ключевую роль в развязке. В финале Билли Бутчер объединяется с Райаном, сыном Хоумлендера, чтобы остановить его в Овальном кабинете Белого дома. Пока они удерживают противника, Кимико использует новую силу и одновременно лишает способностей сразу нескольких героев.
После этого Бутчер жестоко расправляется с Хоумлендером. Еще недавно казавшийся непобедимым лидер «Семерки» оказывается беспомощным: он умоляет пощадить его, но Бутчер добивает врага ломом. Уже в середине восьмого эпизода главный антагонист сериала погибает.
Финал не обходится и без других смертей. Одним из самых жестоких моментов становится гибель О-Отче: ММ использует против него бронированный кляп как раз в тот момент, когда тот пытается задействовать свои голосовые способности. В результате голова злодея буквально взрывается. Подводный тоже получает свое наказание. Старлайт заманивает его подальше от Белого дома — на пляж, где наконец мстит за события первого сезона. Во время драки Подводного выбрасывает в океан, и морские существа, которых он когда-то использовал и предавал, нападают на него.
Из основной команды «Пацанов» до финала доживают почти все, кроме самого Бутчера. После смерти Хоумлендера Райан отворачивается от него, а пес Террор умирает от старости. Потеряв смысл своей многолетней борьбы, Бутчер приходит к выводу, что уничтожения одного злодея недостаточно — теперь он хочет избавиться вообще от всех людей со сверхспособностями.
Для этого герой забирает вирус, способный убивать «суперов», и отправляется в башню Vought, собираясь устроить настоящий геноцид. Однако Хьюи успевает остановить бывшего союзника. Между героями начинается кровавая драка, которая заканчивается тем, что Хьюи стреляет в Бутчера. Уже умирая, лидер «Пацанов» признается, что никогда не смог бы остановиться сам. В итоге именно Хьюи становится человеком, который завершает его историю — почти так же, как это было в оригинальных комиксах.
Как сложились судьбы героев
Финал пятого сезона поставил точку почти во всех сюжетных линиях «Пацанов». Одни герои получили заслуженное наказание, другие — шанс начать новую жизнь, а некоторые так и не смогли выбраться из собственного круга насилия и одержимости. Создатели сериала постарались завершить истории ключевых персонажей максимально жестко и эмоционально — в духе всего проекта.
Билли Бутчер
История Бутчера (Кард Урбан) заканчивается трагически. После смерти Хоумлендера он понимает, что ненависть к «суперам» полностью поглотила его, и решает уничтожить вообще всех обладателей сверхспособностей с помощью вируса. Однако реализовать свой план ему не удается: Хьюи останавливает бывшего союзника и смертельно ранит его. Перед смертью Бутчер признает, что уже не смог бы отказаться от своей идеи, и фактически принимает собственное поражение.
Хьюи Кэмпбелл
Хьюи (Джек Куэйд) становится человеком, который окончательно разрывает цепочку насилия. Именно ему приходится убить Бутчера, хотя на протяжении всего сериала он видел в нем наставника и союзника. Финал показывает, что Хьюи сумел сохранить человечность даже после всех пережитых событий и в итоге выбрал не месть, а попытку остановить очередную катастрофу. В финали Хьюи и Энни ушли на покой и открыли магазин техники.
Хоумлендер
Главный антагонист сериала погибает в восьмом эпизоде. Потеряв силы после атаки Кимико, Хоумлендер (Энтони Старр) впервые оказывается беспомощным и напуганным. Его смерть становится символическим завершением всей истории: герой, который долгие годы считал себя богом, в итоге умирает как обычный человек — избитый и сломленный.
Райан
Сын Хоумлендера помогает Бутчеру остановить собственного отца, но после победы отворачивается от него. Для Райана (Кэмерон Кроветти) финал становится моментом окончательного разочарования сразу в двух фигурах, которые заменяли ему семью. В финале герой живет под присмотром ММ и его семьи.
Кимико
Кимико (Карен Фукухара) играет одну из ключевых ролей в победе над Хоумлендером. Получив способность Солдатика лишать «суперов» их сил, она помогает переломить ход финальной битвы. После всех испытаний героиня остается в живых, переезжает во Францию, получает шанс на более спокойную жизнь. Она завела пса (Французик погиб еще до битвы с Хоумлендером).
Будет ли продолжение сериала «Пацаны»
Шестого сезона не будет — об этом создатели сериала заявили еще в 2024 году. При этом вселенная «Пацанов» продолжит развиваться через спин-оффы. Так, в 2027 году ожидается премьера приквела «Восход корпорации Vought», действие которого развернется в 1950-х. Также в разработке находится проект «Пацаны: Мексика», в котором вселенная супергероев выйдет за пределы США.