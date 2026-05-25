В интервью The New York Times актер Николас Кейдж рассказал, что режиссер Кристофер Нолан не отвечает ему на звонки. Все потому, что когда-то Кейдж отказался от роли в фильме «Бессонница» 2002 года.
По словам артиста, такие ситуации с ним не редкость. Пол Томас Андерсон и Вуди Аллен тоже предлагали ему работу, получили отказ и после этого прекратили общение.
«Большинство из них обижаются и не перезванивают. Со мной такое случалось миллион раз», — поделился актер.
Уже 27 мая в мире выйдет сериал «Паук-Нуар», в котором Кейдж играет главную роль.