Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Не отвечает на звонки: Николас Кейдж рассказал об обиде Кристофера Нолана на него

Актер признался, что Нолан и другие режиссеры обиделись на него
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николас Кейдж
Николас КейджИсточник: Legion-Media.ru

В интервью The New York Times актер Николас Кейдж рассказал, что режиссер Кристофер Нолан не отвечает ему на звонки. Все потому, что когда-то Кейдж отказался от роли в фильме «Бессонница» 2002 года.

По словам артиста, такие ситуации с ним не редкость. Пол Томас Андерсон и Вуди Аллен тоже предлагали ему работу, получили отказ и после этого прекратили общение.

«Большинство из них обижаются и не перезванивают. Со мной такое случалось миллион раз», — поделился актер.

Уже 27 мая в мире выйдет сериал «Паук-Нуар», в котором Кейдж играет главную роль. 