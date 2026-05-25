Дети актера Андрея Мерзликина пришли поддержать свою сестру на последний звонок. Бывшая жена артиста тоже была рядом и опубликовала в личном блоге кадры с торжества.
Пиар-менеджер Анна Мерзликина показала выпускницу — 15-летнюю Евдокию. Старшему сыну экс-супругов Федору уже 19 лет, дочери Серафиме — 17, а младшему Макару — 10.
15 июня 2025 года стало известно: звезда «Бумера» подал иск о расторжении брака. Сразу после этого поползли слухи о неверности актера. Ему приписывали романы с несколькими коллегами по последним съемкам. Однако позже Анна Мерзликина опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной.
В День семьи, любви и верности бывшие супруги получили официальные документы о разводе после 19 лет совместной жизни.
Ранее бывшая жена актера Мерзликина призналась, что ходит к психотерапевту после развода.