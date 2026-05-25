Мария Табакова, дочь режиссера Олега Табакова, поддержала свою пятилетнюю племянницу Мию на важном событии. Девушка пришла на спектакль, в котором участвовала юная родственница. Выступление прошло в рамках выпускного в детском саду.
Мария сидела в актовом зале вместе с семьей, наблюдая за игрой маленькой актрисы. Мать девочки, Софья Синицына, опубликовала кадры с этого мероприятия в личном блоге.
Актриса сопроводила видео короткой, но емкой подписью: «Канны еще будут, а первый спектакль у дочери уже нет».
Ранее звезда драмы «Чистые» рассказывала, что у Мии есть все задатки для актерской карьеры. По словам Синицыной, внешне дочь пошла в родственников со стороны отца, а вот характер унаследовала от нее самой. Сама девочка недавно удивила маму заявлением: ей надоело ходить на светские мероприятия, и она больше туда не пойдет.
Софья Синицына родила дочь от Павла Табакова — сына знаменитого режиссера. Для бывших возлюбленных Мия стала первенцем. Однако пара разъехалась еще до того, как девочка появилась на свет.
