Кологривого в образе Юрия Хоя сравнили с Патриком Суэйзи из «Грязных танцев»

Актер показал себя в образе лидера группы «Сектор Газа»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Никита Кологривый на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба
Никита Кологривый начал работу над фильмом «Сектор Газа», где ему предстоит сыграть Юрия Хоя (Клинских) — легендарного основателя и фронтмена одноименной группы.

В своем личном блоге актер опубликовал видео, на котором предстал в образе музыканта. Черно-белые кадры запечатлели Кологривого в черной футболке, темных очках, ремне с заклепками и с рокерской прической. Кожаная куртка, небрежно накинутая на плечо, добавила завершающий штрих.

Никита Кологривый, фото: соцсети
Пользователи соцсетей, впрочем, заметили в этом облике не только сходство с Юрием Хоем, но и неожиданные параллели с западным кино.

«А можно подумать, что герой "Грязных танцев"», — написали в комментариях. «Очень напомнил Патрика Суэйзи», — вторили другие. «Образ байкерско-рокерский», «Ну прям идеальное сходство с Юрием Хоем», «А я вижу типаж Караченцева», — отметили в комментариях.

В целом образ, по мнению поклонников, получился «классным».

Известно, что фильм «Сектор Газа» расскажет о жизни Юрия Хоя. Сценарий ленты написал Дмитрий Лемешев, ранее работавший над сериалом «Король и Шут» — еще одним байопиком о культовой панк-рок-группе. Режиссером проекта выступил Владимир Щегольков.

Ранее Кологривый объяснил, почему его взяли на роль лидера рок-группы «Сектор Газа».