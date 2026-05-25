Бывшая возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева официально потребовала установить алименты на их общую шестилетнюю дочь Оду Валентину. Это произошло за день до рождения сына актера от Оксаны Акиньшиной.
Как сообщает KP.RU, Ольга хочет получать на содержание дочери от Данилы Козловского ежемесячно четверть всех его доходов. При этом все это время актер добровольно переводил деньги на содержание ребенка — никакого соглашения об уплате алиментов стороны не заключали, и конфликтов на эту тему не возникало.
По данным источника в окружении пары, решающим фактором стало известие о скором рождении второго ребенка у Козловского. Причем об этом Ольга узнала не от бывшего партнера, а из СМИ.
«Зуева обиделась, что узнала о скором рождении второго ребенка у Козловского из СМИ. После этого решила установить размер алиментов — и получать все, что положено ребенку официально», — пишет издание.
6 мая, на следующий день после подачи иска, у Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной родился сын Лео. Для актера этот ребенок стал вторым, для Акиньшиной — четвертым.
Данила Козловский и Ольга Зуева расстались вскоре после розждения общего ребенка. Их дочери Оде Валентине сейчас шесть лет.
Ранее стало известно, что Оксана Акиньшина и Данила Козловский тайно поженились до рождения сына.