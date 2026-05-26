О «Новом движении», киноблогерах и молодом кино. Интервью с Максимом Королевым

«Новое движение» — фестиваль молодого кино. Что такое молодое кино? У вас в конкурсе есть фильмы 40-летних авторов.
Максим Королев: Кино — искусство молодое, и сколько бы тебе ни было лет, пусть даже семьдесят, ты все равно молодой. Здесь важна молодая энергия, без этого ты ничего не сделаешь. Если ты молод душой, то ты молодой. Но это такая прелюдия в виде шутки скорее. Но все равно у нас в программе — первый, второй, третий фильмы, а это начало творческого пути.
Есть ли какая-то тема, мотив, посыл, который объединяет фильмы конкурсной программы этого года?
Это вопрос скорее к Трифону (Бебутову — программному директору «Нового движения» в 2026 году, — прим. ред.). Но в общих чертах могу сказать, что молодые авторы, дебютанты, как правило, снимают про себя, про то, что им близко, и наша программа, в основном, про человеческие отношения, человеческие чувства.
Призеры предыдущих фестивалей кардинально разные: «Эра», победившая в первый год, — вполне зрительское кино, «Привычка нюхать пальцы», взявшая главный приз на втором «Новом движении», — далекий от мейнстрима хулиганский эксперимент. Как вам кажется, с чем связан такой разброс в победителях разных лет?
Если взять программу первого года, то она, вот так честно, была более спокойной. Программа второго года была отвязная, абсолютный отвал башки — там мы дали площадку кинематографистам-экспериментаторам. Кстати говоря, победители прошлого года будут участвовать в программе третьего фестиваля (фильм Вячеслава Иванова «Меня пожирает собственная кровать» вошел в конкурс третьего «Нового движения» — прим. ред.), и крайне интересно, как на них отреагируют зрители и жюри. Но вы понимаете, победителя всегда определяет жюри, которое меняется каждый год. За этим всегда интересно наблюдать.
Вы всегда уделяете много внимания визуальной концепции фестиваля. Почему вам это важно?
Кино — это про аудиовизуальную составляющую. И в первую очередь, все начинается с картинки. Поэтому так много внимания уделяется постерам, к примеру. У нас всегда в рамках фестиваля проходит выставка современного искусства, поэтому мы еще таким образом показываем связь между разными видами искусства и, соответственно, предоставляем возможность современным молодым художникам тоже себя проявить в киноиндустрии.
Я пришел в киноиндустрию из шоу-бизнеса. И для человека шоу-бизнеса, где мы делали большие проекты, визуальная составляющая очень важна. Поэтому мы стараемся каждый раз менять визуальную концепцию, чтобы было красиво. Я за красоту.
В этом году очень любопытная деловая программа: круглые столы о выстраивании карьеры в киноиндустрии, взаимодействии продюсеров и медиа, получении прокатных удостоверений — все это довольно острые темы.
Мне достаточно легко это все придумывать, щупать пульс — по той причине, что я сам продюсер. Я много снимаю и знаю все боли и тревоги индустрии, и исходя из этого мы формируем и придумываем эту деловую программу. Если в целом говорить про фестиваль, то хочется, чтобы он был полезен именно индустрии, развивал ее. Где заявляться молодым авторам, как не на фестивале, где им показать свою пробу пера, на что они способны, как они чувствуют? А на фестивале собирается и маститая часть индустрии, и молодая. На самом деле, цель этих всех индустриальных разговоров заключается в создании и сохранении цивилизованного рынка и диалога внутри индустрии.
А какую функцию выполняет на фестивале образовательная программа? В этот раз она почти полностью посвящена актерскому мастерству.
В этом году мы пригласили Наталью Фенкину — она не только актерский тренер, но и агент — у нее есть актерское агентство. Это наша с Артемом (Михалковым, — генеральным продюсером фестиваля «Новое движение», — прим ред.) генеральная линия, чтобы все было, есть у меня такое слово, прикладно. И полезно. Не просто пришли, чему-то образному поучились для галочки и забыли. Наташа будет выявлять таланты и по итогам этих курсов возьмет трех человек к себе в агентство и будет их дальше продвигать в кино.
Немножко приоткрою тайну: в следующем году хочется, помимо всего прочего, усилить вторые составы съемочных групп и сделать упор на регион. Новгородская область мегакинематографична, и туда приезжают снимать. Но мы, как продюсеры, часто сталкиваемся с тем, что нужно везти из Москвы полный состав съемочной группы, включая рабочих по площадке, «хлопушки», костюмеров, гримеров. Это все увеличивает стоимость производства. Но если в регионе будут свои кадры, регион будет развиваться, получать дополнительные рабочие места, деньги будут оставаться в регионе. И мне, как продюсеру, это будет более выгодно. Это план на следующий год. Сейчас мы проведем круглый стол на эту тему, попробуем ее потрогать, а дальше, поговорив с киношколами, которые готовят второй состав, хотим, может быть, сделать какой-то интенсив.
Как жители Великого Новгорода реагируют на «Новое движение», как изменилось их отношение к фестивалю за три года?
Мне кажется, жители реагируют положительно. Им очень нравится, они ждут фестиваль, мы это видим. Часто слышим слова благодарности, на фестивале полные залы. Это очень приятно, потому что помимо всей индустриальной и конкурсной программ, о которых мы с вами говорили, мы с Артемом не забываем о горожанах. Поэтому существует еще внеконкурсная программа, которая ориентирована как раз на зрителя. И все показы бесплатные, что крайне важно. Фестиваль — это эмоция, и мы стараемся, чтобы это была положительная эмоция. Именно поэтому также проводим каждый год большие концерты на площади.
Какие осязаемые плоды деловой и образовательной программ прошлых лет вы уже отмечаете?
Я могу мерить только по себе. У меня есть фильм «Другой мир», который недавно был в конкурсе «Русские премьеры» на Московском международном кинофестивале. Его снял молодой режиссер-дебютант Коля Коваленко, мы познакомились с ним на первом «Новом движении». Он подошел ко мне, пропитчил идею, и я ее запустил. Кстати, в этом году этот фильм мы покажем в рамках внеконкурсной программы и зациклим эту историю.
И еще, если говорить про уникальность фестиваля «Новое движение», то я бы сказал, что она также заключается в открытости. Мы с вами уже люди стреляные и прекрасно помним, что если ты молодой кинематографист, ты приезжаешь на какой-нибудь фестиваль, где ты никого и ничего не знаешь, у тебя есть аккредитация участника, но на половину мероприятий ты почему-то попасть не можешь — там по спецприглашению, здесь нужен какой-то вип. Мы с Артемом на нашем фестивале убрали вообще все спецприглашения и випы-перевипы — специально для того, чтобы заварить эту кашу кинематографическую.
Чтобы молодые кинематографисты имели возможность на вечеринке, в непринужденной обстановке подойти к какому-нибудь продюсеру, режиссеру, пропитчить свою идею, поговорить, обменяться телефонами. Это очень важная история. Потому что фестиваль – это в первую очередь общение и знакомство. И мы с Артемом, как два продюсера этого фестиваля, всегда на людях, и вся наша команда всегда открыта общению.
К слову, об открытости. Я заметила, что, в отличие от некоторых других фестивалей, вы, помимо прессы, приглашаете довольно много блогеров. Сейчас много говорят о роли киноблогеров в продвижении кино, а какую, на ваш взгляд, роль они играют в популяризации фестиваля?
Моя принципиальная позиция — относиться к прессе с уважением и любовью. Я категорически не приемлю потребительское отношение к прессе: я тебя привез — давай пиши. У меня жена — журналист, наверное, поэтому я строю отношения с прессой на уважении и всегда выступаю за диалог. Но меня этот диалог немножко, честно говоря, расстраивает.
Киноблогеры сегодня — это новое СМИ, но как раз СМИ освещают все крупные события: фестивали, премьеры, прокаты и прочее. Нельзя отрицать тот факт, что Московский международный кинофестиваль — это главный кинофестиваль сегодня в нашей стране. Возникает вопрос: почему о нем не пишут? А о других, поменьше — по десять постов в день, стирая пальцы в кровь. Почему так? На эту тему очень хочется поговорить, и я попробую на фестивале этот вопрос задать.
Есть догадки, конечно.
У меня тоже есть, но я не буду их выдвигать. И не собираюсь ни с кем ругаться, но просто интересно. Я считаю, это непрофессионально. Если человек называет себя киноблогером, то он освещает и акцентирует внимание на всех ключевых кинособытиях, а не выборочно.
Со сцены открытия «Зимнего» я часто прямо обращаюсь к прессе и киноблогерам: ребят, пожалуйста, не пишите про фестиваль, если он вам так не нравится, но напишите про кино. Мы же здесь все про кино собрались. Поддержите, увеличьте цитируемость.
Тем не менее, вы везете на «Новое движение» киноблогеров.
Везу, конечно. Я такой человек, который ни с кем никогда не ссорится, никого ни в какие стоп-листы не ставит. Я человек открытый, который со всеми всегда находится в диалоге. Нельзя отрицать тот факт, что блогеры сегодня — очень популярны, и к ним прислушиваются многие. Зачастую они даже популярнее консервативных СМИ. А наша главная задача как фестиваля — продвижение авторов и кино.
Как, на ваш взгляд, изменился фестиваль «Новое движение» за три года?
Он увеличивается, к нему проявляется больший интерес. Если на первый и второй фестивали мы приглашали, то в этом году очень многие «приглашаются», то есть звонят, говорят: «Слушай, а можно поехать, а пригласи». Не только мне, но и Артему, и всем членам нашей команды. Это говорит о том, что есть популяризация, что не может не радовать.