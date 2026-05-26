О «Новом движении», киноблогерах и молодом кино. Интервью с Максимом Королевым

Мне достаточно легко это все придумывать, щупать пульс — по той причине, что я сам продюсер. Я много снимаю и знаю все боли и тревоги индустрии, и исходя из этого мы формируем и придумываем эту деловую программу. Если в целом говорить про фестиваль, то хочется, чтобы он был полезен именно индустрии, развивал ее. Где заявляться молодым авторам, как не на фестивале, где им показать свою пробу пера, на что они способны, как они чувствуют? А на фестивале собирается и маститая часть индустрии, и молодая. На самом деле, цель этих всех индустриальных разговоров заключается в создании и сохранении цивилизованного рынка и диалога внутри индустрии.