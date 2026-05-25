Генконсул РФ назвал фильм «Группа крови» важным для сохранения исторической правды

Такие картины, как «Группа крови», важны для сохранения памяти и правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 23 мая заявил глава российского диппредставительства в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
«Для нас очень важно, что такие фильмы, как “Группа крови”, номинируются и побеждают на международных фестивалях. Подобные картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Ведь передача этой памяти молодому поколению — наш общий долг перед теми, кто отдал жизнь за Родину», — заявил Каргаполов.
Он вручил генеральным продюсерам «Триикс Медиа» Инессе Юрченко и Сергею Щеглову, а также шеф‑редактору Екатерине Кирилловой главный приз Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао — статуэтку «Золотой буревестник». Кинокомпания «Триикс Медиа» поблагодарила Каргаполова, оргкомитет фестиваля, партнеров и зрителей. Победа «Группы крови» в Макао стала важным подтверждением силы российского кино и вдохновением для дальнейшей работы, добавили в кинокомпании.
Фильм снят при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и «Движения первых». Дистрибьютором является «Централ Партнершип», коммуникационным партнером выступил медиахолдинг МАЕР.