Татьяна Васильева призналась, что благодарна за то, что ее били в детстве

Актриса Татьяна Васильева призналась, что в детстве ей часто доставалось от мамы — причем наказание было весьма суровым, а поводом могло послужить все что угодно. Однако обид у артистки нет. Она честно говорит о том, что боготворит своих родителей, а маме она даже благодарна за то, что та могла ее ударить.
«Мама меня била полотенцем скрученным, перевязанным веревками. Например, сижу, рисую, нарисовала немецкий танк — все, это был повод меня побить как следует… Самое смешное, что когда я стою в углу побитая, у меня никогда на маму не было обид, я благодарна ей за все, так мне и надо», — высказалась актриса в шоу «Звезды сошлись».
При этом сама Васильева подобных методов воспитания не придерживалась — на своих детей она не поднимала руку. Исключением стал лишь один случай с сыном Филиппом. «Невозможно алгебру ему было объяснить. Тем более что я тоже не могу ничего понять в этой алгебре. Мы бились с ним, бились. И он сидит уже как полный идиот. И я схватила линейку-треугольник. И я поняла, что все, это первый и последний раз», — вспомнила она.