Анастасия Уколова в день рождения призналась, что хочет снова стать мамой

Анастасия Уколова отметила 32-летие и поделилась с поклонниками откровенными размышлениями о семье, материнстве и своих мечтах. Звезда призналась, что находится в особенно сентиментальном настроении.
Актриса рассказала, что сейчас вместе с почти четырехлетним сыном Егором проводит время на футбольной тренировке и с трудом верит в то, как сильно изменилась ее жизнь после рождения ребенка.
«Моему сыну сейчас почти четыре года, и этот мальчик — слишком большая радость моей жизни, в которую мне до сих пор сложно поверить», — призналась Уколова.
По словам артистки, сегодня она все чаще задумывается не только о карьере, но и о семейном счастье. Анастасия призналась, что мечтает о большой семье и хочет снова стать мамой.
«Сегодня я больше всего мечтаю о семье, еще о детях, о возможности позволять себе финансово все, что хочется — и при этом не пропадать сутками на работе», — написала актриса.
Также Уколова призналась, что переживает за будущее сына и хочет, чтобы его жизнь сложилась счастливо. Не забыла звезда и о творческих амбициях — она мечтает о новых ролях, которые позволят ей раскрыться с неожиданной стороны.
