Кит Харингтон подтвердил, что спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу пока заморожен, но не отменен. Команда все еще ищет ту самую идею, которая оправдает возвращение героя.
В разговоре с GamesRadar+ на фестивале Motor City Comic Con актер рассказал, что проект находится в подвешенном состоянии. Разговоры о нем идут, но конкретного решения нет.
Слухи вокруг этого проекта ходили давно. Казалось, что HBO вот-вот запустит производство: велись переговоры, прорабатывались сценарии. Однако, по словам Харингтона, инициативу «тихо отложили» еще более двух лет назад — до того, как вышел «Дом Дракона».
«Мой главный посыл — не хочу возвращаться и поступить с персонажем нечестно. Я считаю, что он завершил путь достойно. Он пришел туда, куда должен был прийти. Так что, если снова к нему вернуться, это должно быть по правильным причинам», — объяснил актер.
Харингтон добавил, что у истории Сноу «оставалось, что сказать». Особенно если делать сольный сериал, где персонаж не будет частью большого ансамбля, как в оригинале. Но подходящей концепции так и не нашли.
Интерес к спин-оффу не угасает еще и из-за финала оригинального сериала. В последнем сезоне выяснилось, что Джон имел самые веские основания претендовать на трон Вестероса. Но сюжет в последний момент отбросил эту линию.
Шанс на возрождение все же есть. По слухам, HBO готова рассмотреть проект, если появится убедительный сценарий. Правда, опираться авторам будет не на что: у Джорджа Р.Р. Мартина нет книги об этом этапе жизни героя. Сценаристам пришлось бы идти в неизведанную территорию.
Пока же канал сосредоточен на двух успешных спин-оффах вселенной: «Доме Дракона» и «Рыцаре Семи Королевств».
Ранее Линдси Лохан поделилась фото со съемок сериала с Китом Харингтоном.