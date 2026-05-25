Сериал о Гарри Поттере столкнулся с волной критики еще до выхода на экраны

Руководство HBO экстренно усилило охрану съемочной группы на фоне масштабных скандалов
Кадр из сериала «Гарри Поттер» (1 сезон)

До релиза долгожданного сериала от HBO по вселенной «Гарри Поттера» остается около полугода, однако проект уже оказался в центре сразу нескольких крупных скандалов. По сообщениям Daily Mail, съемочный процесс сопровождается кадровыми перестановками, массовыми кражами и даже угрозами в адрес актеров.

Самым серьезным инцидентом стала жесткая травля темнокожего Паапы Эссьеду, утвержденного на роль профессора Северуса Снейпа. Актер публично заявил, что регулярно получает в соцсетях агрессивные сообщения и прямые угрозы убийством с требованием покинуть проект. В ответ на это руководство HBO приняло экстренные меры, приставив к съемочной группе дополнительную охрану и существенно усилив безопасность на площадке.

Кадр из сериала «Гарри Поттер» (1 сезон)

Ситуацию внутри команды осложняет и серия внутренних краж: из павильонов регулярно пропадают дорогостоящие элементы антуража, включая волшебные палочки и знаменитые шляпы. Чтобы остановить это массовое воровство, продюсеры распорядились вмонтировать специальные микрочипы во все ценные предметы реквизита.