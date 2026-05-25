Сериал о Гарри Поттере столкнулся с волной критики еще до выхода на экраны

До релиза долгожданного сериала от HBO по вселенной «Гарри Поттера» остается около полугода, однако проект уже оказался в центре сразу нескольких крупных скандалов. По сообщениям Daily Mail, съемочный процесс сопровождается кадровыми перестановками, массовыми кражами и даже угрозами в адрес актеров.
Самым серьезным инцидентом стала жесткая травля темнокожего Паапы Эссьеду, утвержденного на роль профессора Северуса Снейпа. Актер публично заявил, что регулярно получает в соцсетях агрессивные сообщения и прямые угрозы убийством с требованием покинуть проект. В ответ на это руководство HBO приняло экстренные меры, приставив к съемочной группе дополнительную охрану и существенно усилив безопасность на площадке.
Ситуацию внутри команды осложняет и серия внутренних краж: из павильонов регулярно пропадают дорогостоящие элементы антуража, включая волшебные палочки и знаменитые шляпы. Чтобы остановить это массовое воровство, продюсеры распорядились вмонтировать специальные микрочипы во все ценные предметы реквизита.