Калягин: в мире больше не существует общепризнанных законов

По словам художественного руководителя Московского театра Et Cetera, все рассуждают о морали
Александр Калягин

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин выразил сожаление в связи с тем, что в мире не существует общепризнанных законов. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Не думал, что мои последние годы придутся на такое время. Например, больше не существует международных законов, признаваемых всеми сторонами. Мы придерживаемся одних правил, Запад — других. И все рассуждают о морали. А где она? Когда человеку много лет, хочется отдать последние сердечные силы на чтение книг, приятную музыку, путешествия, общение с близкими и любимыми, а не на то, чтобы гадать, будет ли завтра еще хуже, чем сегодня», — сказал он.