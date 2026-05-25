Народный артист РСФСР Михаил Боярский жестко высказался о спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где главную роль играет Юра Борисов. Его цитаты приводит 78.ru.
«Гамлет в МХТ в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что!» — заявил Боярский. Происходящее на сцене артист сравнил с чумкой. Он также возмутился тем, что актеры выходят без одежды.
«Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе. Полное *****» — подытожил он.
Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский уже отвечал на критику этой постановки с Юрой Борисовым. По его словам, создатели задумывали спектакль как эксперимент, который должен вызывать у зрителей сильные эмоции.
