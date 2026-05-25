Михаил Боярский резко высказался о спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым

Народный артист сравнил происходящее на сцене МХТ им. Чехова с чумкой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Михаил Боярский
Михаил Боярский

Народный артист РСФСР Михаил Боярский жестко высказался о спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где главную роль играет Юра Борисов. Его цитаты приводит 78.ru.

«Гамлет в МХТ в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что!» — заявил Боярский. Происходящее на сцене артист сравнил с чумкой. Он также возмутился тем, что актеры выходят без одежды.

Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

«Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе. Полное *****» — подытожил он.

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский уже отвечал на критику этой постановки с Юрой Борисовым. По его словам, создатели задумывали спектакль как эксперимент, который должен вызывать у зрителей сильные эмоции.

Каким получился спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым читайте в рецензии Кино Mail.