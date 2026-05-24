Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Папины дочки» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Чите

Создатели проекта не смогли присутствовать на награждении, приз им вручат уже в Москве
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» получил приз зрительских симпатий конкурса «Кино+» на 13-м Забайкальском международном кинофестивале, сообщает корреспондент Кино Mail. Создатели проекта не смогли присутствовать на награждении, приз им вручат уже в Москве. 

«Папины дочки. Мама вернулась» — продолжение сериала «Папины дочки. Новые». В центре сюжета — семьи Васнецовых и Васильевых. Они собираются на торжестве в Кисловодске, куда после двух лет отсутствия приезжает и Даша (Анастасия Сиваева). Героиня повторила судьбу своей матери и оставила мужа Веника (Филипп Бледный) с четырьмя дочерями. Она бросила семью в годовщину свадьбы. 

Теперь Даше предстоит сделать все возможное, чтобы родные простили ее и приняли в семью. Премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» состоялась осенью 2025 года.

Ранее на ЗМКФ-2026 назвали лучших актеров,  режиссера и огласили фильм-победитель смотра.