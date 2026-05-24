Фильм «Папины дочки» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в Чите

«Папины дочки. Мама вернулась» — продолжение сериала «Папины дочки. Новые». В центре сюжета — семьи Васнецовых и Васильевых. Они собираются на торжестве в Кисловодске, куда после двух лет отсутствия приезжает и Даша (Анастасия Сиваева). Героиня повторила судьбу своей матери и оставила мужа Веника (Филипп Бледный) с четырьмя дочерями. Она бросила семью в годовщину свадьбы.